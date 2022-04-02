جثث ملغومة تثير الرعب في أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شعبه من (فخاخ) قال إن القوات الروسية تخلفها خارج العاصمة عبر «تلغيم المنازل والجثث».

وأشار في تسجيل مصور نشره عبر حسابه بتطبيق انستقرام، متحدثا عن القوات الروسية: «إنهم يضعون ألغاما في كل الأراضي. يقومون بتلغيم المنازل، والمعدات، وحتى جثث الأشخاص الذين قتلوا».

وأضاف متوجها إلى الأوكرانيين «هناك الكثير من الفخاخ، والكثير من الأخطار الأخرى»، معتبرا أن القوات الروسية المنسحبة تخلق «كارثة كاملة» خارج العاصمة؛ لأنها تترك ألغاما عبر «الإقليم بأكمله».

وأشار إلى معارك صعبة في المستقبل مع إعادة انتشار روسيا لقواتها، قائلا «نحن نستعد لدفاع أكثر نشاطا»، فيما لم يتطرق لجولة المفاوضات مع موسكو التي استأنفت أمس الأول.

وجاءت تحذيرات زيلينسكي في وقت تدخل فيه الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الثامن والثلاثين، ووسط مؤشرات تشي بأن موسكو بدأت بتخفيف قبضتها على العاصمة كييف، بينما تعمل على تجميع صفوفها للتركيز على شرق البلاد، ما ينذر بحرب طويلة المدى.

وواصلت روسيا سحب بعض قواتها البرية من مناطق حول كييف بعد أن قالت في وقت سابق هذا الأسبوع، إنها ستقلص النشاط العسكري بالقرب من العاصمة الأوكرانية ومدينة تشيرنيهيف الشمالية.

وفي جنوب شرقي أوكرانيا، لا تزال ماريوبول محل نزاع بين الطرفين والوضع الإنساني فيها كارثي، وبعد قصف استمر أسابيع عدة على المدينة الاستراتيجية الواقعة على بحر آزوف، أعلنت السلطات المحلية مقتل 5 آلاف من أبناء المدينة على الأقل. في المقابل، حذرت الرئاسة الروسية من أن ضربة جوية أوكرانية قالت «إنها استهدفت مستودعا للوقود بمدينة حدودية، ستعيق المفاوضات مع كييف»، في أول تعليق من الكرملين على قصف أوكراني قال مسؤول محلي روسي «إنه استهدف، مستودعا للمحروقات بمدينة بيلغورود، في ضربة جوية تعتبر الأولى من نوعها بالأراضي الروسية».

وتعليقا على الضربة، قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف «من الواضح أننا لا نستطيع اعتبار ذلك شيئا سيخلق ظروفا ملائمة لمتابعة المفاوضات»، مشددا على أن «تفوق روسيا على أوكرانيا في الجو حقيقة مطلقة والجهات الأمنية ستقدم التقييمات».