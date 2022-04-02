قائد باكستان الملهم.. هل يواجه مؤامرة؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تباينت ردود الفعل حول تصريحات رئيس وزراء باكستان عمران خان التي تناقلتها وكالات الأنباء العالمية حول تعرضه لمؤامرة أمريكية، وتأكيده بأن هناك جهات في الداخل مدعومة من الخارج تسعى للإطاحة به.شرح الرجل الذي يعتبره الكثيرون قائد باكستان الملهم، تفاصيل المؤامرة عبر مقابلة أجرتها معه قناة «أيه أر واي نيوز» في ساعة مبكرة من صباح أمس، حيث أوضح أن العملية لها صلات خارجية، وأكد أنه قدم احتجاجا للسفارة الأمريكية، حيث يواجه تصويتا بحجب الثقة في البرلمان قد يطيح به. وقال خان الذي يواجه التحدي الأكبر خلال مسيرته السياسية، إن الولايات المتحدة تتآمر ضده منذ أن زار موسكو والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما كانت موسكو تمضي قدما في غزوها لأوكرانيا.

وفي خطابه التلفزيوني، قال «إن حكومته لديها برقية دبلوماسية تظهر دليلا على أن دولة أجنبية تتآمر بمساعدة مجموعات المعارضة لإسقاط حكومته بسبب سعيها لانتهاج سياسة خارجية مستقلة».

سحب الثقة

وفيما يتردد أن الجيش سحب دعمه لعمران خان مما يضعف وضع حكومته، قال في خطابه «إن المؤسسة العسكرية تتدخل في العملية السياسية وتريد إزاحته عن السلطة سواء من خلال الاستقالة أو تصويت بسحب الثقة أو بإجراء انتخابات مبكرة».

ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليوم على اقتراح بحجب الثقة قد يطيح بخان من السلطة، بعد 4 سنوات من حكمه، ويحتاج الرجل إلى معجزة للنجاة من تصويت حجب الثقة بعدما تحول عدد من المشرعين من حزبه ومجموعات متحالفة معه إلى المعارضة.

وسوف تعني الإطاحة بخان أنه لم يكمل أي رئيس وزراء ولايته في السلطة على مدى تاريخ باكستان الممتد على مدار 75عاما والذي شهد انقلابات متكررة من جانب جنرالات أقوياء.

قائد ملهم

شهدت العاصمة الباكستانية إسلام أباد بزوغ نجم عمران خان، وفي يوليو 2018، وقف الرياضي البارز عمران خان على أرض صلبة بعدما أصبح حاكما جديدا لباكستان مستندا على وعود انتخابية ببناء الدولة وتحسين التعليم والصحة وتعزيز نظام الضرائب والحد من الفساد.

ألهم لاعب الكريكيت السابق عمران خان الشعب الباكستاني بعد سنوات مضنية عاشتها البلاد في صراعات داخلية وبحور لا تتوقف مع الإرهاب.

يتولى خان زعامة حركة إنصاف الباكستانية محتفظا بتاريخ سياسي مميز بعد أن أصبح عضوا في الجمعية الوطنية من عام 2013 إلى عام 2018، وهو المقعد الذي فاز به في الانتخابات العامة عام 2013.

قفزات سريعة

نجح الشاب عمران الطالب الجامعي الذي تلقى تعليمه في جامعة أوكسفورد، في قيادة فريق بلاده للفوز بكأس العالم في رياضة الكريكيت عام 1992. وبفضل تلك الشهرة الواسعة دخل عالم السياسة للمرة الأولى عام 1996 قبل أن تتوالى قفزاته الناجحة من ملاعب الكريكيت إلى ملاعب السياسة.

نشأ في أسرة متوسطة وله أربع شقيقات، واستقر والده في إقليم البنجاب، وهو ينحدر من قبيلة نيازي شيرمان خيل الباشتونية في مدينة ميانوالي.

تلقى تعليمه في كلية أيتشسون بمدينة لاهور، ومدرسة القواعد الملكية في ورسيستر إنجلترا، وفي عام 1972 ألحق بكلية كيبل في أكسفورد لدراسة الفلسفة، والسياسة، والاقتصاد؛ حيث تخرج في الكلية في المرتبة الثانية في السياسة، والمرتبة الثالثة في الاقتصاد.

بطل العالم

بدأ لعبة الكريكيت في سن مبكرة، وكان أول ظهور له في الدرجة الأولى عندما بلغ الـ16 من عمره في مدينة لاهور، ومع بداية 1970 كان يلعب لصالح الفريق الوطني في لاهور، وعندما انتقل للدراسة في جامعة أكسفورد البريطانية انضم إلى فريق بلو كريكيت التابع للجامعة، في مواسم 1973 وإلى 1975.

عاد إلى باكستان عام 1976، وحصل على مكان دائم له في فريقه الوطني، بدءا من موسم 1976 وحتى 1977، وشغل منصب قائد بشكل متقطع طيلة الفترة ما بين عامي 1982 و1992.

بعد تقاعده من لعبة الكريكيت في نهاية بطولة كأس العالم عام 1987 استدعي مرة أخرى للانضمام إلى الفريق عام 1988، وبينما كان في التاسعة والثلاثين قاد زملاءه في الفريق لتحقيق الفوز الأول والوحيد لباكستان ببطولة كأس العالم عام 1992؛ وهو واحد من 6 لاعبين للكريكيت في العالم حقق التفوق في الثلاثي متعدد المهارات في مباريات الـتيست.

معارض دائم

في عام 1996 أسس خان حركة الإنصاف الباكستانية كحزب سياسي، ومثل مدينة ميانوالي كعضو في الجمعية العامة من نوفمبر 2002 وحتى أكتوبر 2007. وبعد أن أسس حزبه، هزم خان بشكل شامل في الاقتراع في انتخابات 1997 العامة هو وأعضاء حزبه؛ حيث عورض من 7 مقاطعات، ودعم الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال برويز مشرف عام 1999. اشتهر خان بمعارضة الحكام السياسيين، مثل برويز مشرف، وآصف علي زرداري، ومعارضته للسياسة الخارجية للمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يقفز للحكم منذ 4 سنوات، ثم يواجه التحدي الأصعب في مشواره.

عمران خان

69 عاما

5 أكتوبر 1952 تاريخ ولادته

3 زوجات في حياته العائلية

لديه ولدان

1972 تخرج من كلية كيبل في أكسفورد

1992 قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم للكريكيت

2018 تولى رئاسة الوزراء