البرهان يهدد بطرد المبعوث الأممي من السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هدد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بطرد المبعوث الخاص للأمم المتحدة، متهما إياه بتجاوز صلاحيات تفويضه.

وقال البرهان في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج عسكري أمس الأول «نحن نرى تطاوله بالأمس يتحدث ويكذب»، في إشارة للممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، وأضاف «نحن نقول له إذا تجاوزت التفويض سنخرجك من السودان».

وجاءت التصريحات بعد أيام من تقديم بيرتس تقريرا لمجلس الأمن عن الجهود المبذولة في السودان، حيث علق على الاضطرابات الاقتصادية في البلاد والعنف ضد المحتجين وأولويات الانتقال إلى إجراء انتخابات.

وتشمل مهمة بيرتس عقد سلسلة من المشاورات، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، بهدف التوصل إلى حل سياسي في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر الماضي، منهيا بذلك اتفاق تقاسم السلطة مع الأطراف المدنية.

وقال البرهان «نحن نقول أنت عندك تفويض محدد، لكن أن تكذب وتتولى إمارة أو إدارة الشعب السوداني سنطردك».