سلال السعودية الرمضانية تصل تيرانا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت سلال رمضان السعودية إلى مدينة تيرانا الألبانية أمس، ضمن مبادرة «إطعام الرمضاني» التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ودشن المركز توزيع السلال في تيرانا بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا عبدالله الشهري، ورئيس المشيخة الألبانية المفتي العام لجمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، ومفتي مدينة كافايا بسينة لتشيني، ومفتي مدينة إلباسان أغيم دوكا، وفريق من المركز، ويهدف المشروع إلى توزيع 5,514 سلة غذائية، في31 مدينة داخل الجمهورية الألبانية، يستفيد منها 27,570 فردا.

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة مشروع توزيع السلال في مدينة دوشانبي عاصمة طاجيكستان؛ حيث يستهدف 9,625 سلة غذائية، ووزع 480 سلة في جمهورية مقدونيا الشمالية، و650 سلة في السودان، كما وزع 85 طنا من السلال في مدينة مأرب اليمنية.