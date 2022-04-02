لبنان ينفي وجود أزمة قمح وسكر

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وقال «لا أزمة قمح في لبنان ولكن هناك أسعار مرتفعة، نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية التي تلقي بثقلها على لبنان»، مطمئنا المواطنين إلى أن «لا أزمة على مستوى السكر والزيت والقمح».
وأضاف أن «كل العمل الحكومي ينصب على الدعم باتجاه واحد وهو القمح»، مؤكدا أن «الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا بالإجماع بأن يكون المحصول من القمح الطري والصلب بعهدة الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الاقتصاد على أن توضع آلية واضحة لجهة الأسعار والتوقيت والدفع».
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