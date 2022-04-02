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لبنان ينفي وجود أزمة قمح وسكر

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- بواسطة أيمن الوشواش - نفى وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن أمس وجود أزمة قمح وسكر وزيت في لبنان، مؤكدا أن ارتفاع أسعار القمح هو نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية.

وقال «لا أزمة قمح في لبنان ولكن هناك أسعار مرتفعة، نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية التي تلقي بثقلها على لبنان»، مطمئنا المواطنين إلى أن «لا أزمة على مستوى السكر والزيت والقمح».

وأضاف أن «كل العمل الحكومي ينصب على الدعم باتجاه واحد وهو القمح»، مؤكدا أن «الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا بالإجماع بأن يكون المحصول من القمح الطري والصلب بعهدة الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الاقتصاد على أن توضع آلية واضحة لجهة الأسعار والتوقيت والدفع».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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