أبو ردينة: التصعيد الإسرائيلي قتل 3 أول رمضان

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وقال أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إنه «في الوقت الذي تسعى فيه أطراف عدة من أجل ألا يتم التصعيد في شهر رمضان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم إسرائيل بهذا الهجوم المبرمج الذي أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين».
وأضاف أن «هذه السياسة الإسرائيلية تشكل تهديدا وتحديا صارخا للشرعية الدولية والقانون الدولي، وعلى قوات الاحتلال التوقف عن كل هذه الممارسات الخطيرة، والتي تهدد الأمن والاستقرار والهدوء».
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