شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات اتخذتها الدولة لدعم ذوى الهمم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف جديد، قرارات مهمة من الدولة المصرية لدعم ذوى الهمم، من بينها توفير برامج رياضية مخصصة لهم وصياغة برامج تستهدف تشغيل الشباب من ذوى الهمم، وإنتاج أعمال درامية وثقافية تستهدف إبراز قدراتهم وإبداعاتهم.

وتضمنت القرارات، تضمين متطلباتهم ضمن المشروعات المنفذة بمبادرة "حياة كريمة" والتوسع فى مجالات التدريب وتأهيل المعلمين على التعامل والتواصل معهم.

يذكر أن الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رصدت فى إنفوجراف من قبل، تطور الخدمات الطبية فى مصر "الاستثمار فى المنظومة الصحية الشاملة"، جاء فيه أن هناك 8 ملايين خدمة طبية وعلاجية تقدم عبر 119 منشأة تابعة للتأمين الصحى الشامل فى كل من بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

وأشار الإنفوجراف إلى أن هناك 4 ملايين ملف طبى إلكترونى للمنتفعين بمنظومة التامين الصحى بالمحافظات الثلاث، بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.