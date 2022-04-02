شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر ينعي وفاة والد النائب البرلماني عرفة صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والد النائب البرلماني عرفة صالح عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، والذي وافته المنية اليوم السبت في الأول من رمضان.

ودعا النائب تيسير مطر الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وانا اليه راجعون.

ومن المقرر تلقي واجب العزاء غدا الأحد، الثاني من شهر رمضان وسوف نوافيكم بمكان تلقي العزاء.