شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية شباب الأحزاب يرصد مزايا تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فى إنفوجراف جديد، مزايا تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى، جاء فيها أن تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى يرفع معدلات توفير التكلفة للمستهلك بنسب تفوق النصف، مشيرا الى أن التوفير الشهرى عند متوسط استهلاك يومى : 10لترات بنزين.

يذكر أن الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رصدت فى إنفوجراف من قبل، تطور الخدمات الطبية في مصر "الاستثمار في المنظومة الصحية الشاملة"، جاء فيه أن هناك 8 ملايين خدمة طبية وعلاجية تقدم عبر 119 منشأة تابعة للتأمين الصحى الشامل في كل من بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

وأشار الإنفوجراف إلى أن هناك 4 ملايين ملف طبى إلكترونى للمنتفعين بمنظومة التامين الصحى بالمحافظات الثلاث، بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.