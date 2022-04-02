شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى حقوق الإنسان بالتنسيقية يناقش تحديات ومعوقات تواجه ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش منتدى حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحديات والمعوقات التي لا تزال تواجه ذوي الهمم رغم الاهتمام الكبير التي توليه لهم الدولة، ويأتي في مقدمتها الوعي المجتمعي بتلك القضية وكيفية التعامل مع ذوي الهمم من قبل المواطنين العاديين، وتأهيل المدارس والجامعات وكافة الهيئات لاستقبالهم والتعامل معهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة العمل بمبادرة تأهيل ذوي الهمم، التي تعمل عليها منتديات التنسيقية ضمن مبادرات الموسم الثاني، كما ناقش الاجتماع أبرز المقترحات في هذا الملف، والتي من شأنها دمج ذوي الهمم بشكل لائق في المجتمع وتسهيل تعاملهم داخل الهيئات والمؤسسات المختلفة للارتقاء بهم وبمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ترأس الاجتماع الدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، وماجد الفقي، مسئول منتدى حقوق الإنسان ومسئول المبادرة، وحضره كلا من إيمان طلعت، ومصطفى الشهابي، و رحاب عبدالله ومحمد أباظة ونجوى ابراهيم، وأحمد مجدي، وعبير العريان، وسمية هاشم، وحسن هجرس، ومنى أبو طالب، وأسامة بديع، وشادي الحديدي، ومحمد نبيل، ومحمد فتحي البطران، وعمرو عبد الباقي، ومحمد عمران.