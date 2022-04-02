الرئيس السوري وسلطان عمان يبحثان هاتفيًا العلاقات بين البلدين ومسار التعاون الثنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوريا - (أ ش أ)

بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت في اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق، العلاقات بين البلدين ومسار التعاون الثنائي بينهما، بحسب الإعلام الرسمي السوري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن اتصالا هاتفيا جرى اليوم بين الرئيس الأسد وسلطان عمان، تبادلا خلاله التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، وتمنيا لشعبي البلدين والشعوب العربية والإسلامية الخير والازدهار.

وتم خلال الاتصال، بحسب الوكالة، "بحث العلاقات الأخوية بين سوريا وعمان ومسار التعاون الثنائي بينهما والذي يحقق تقدما ملحوظا في العديد من المجالات، وتم التأكيد على الاستمرار في العمل المشترك من أجل تعزيز هذا المسار وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يسهم في توثيق العلاقات بين الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما".