ليتوانيا تتخلى عن إمدادات الغاز الروسي بالكامل

وذكرت وزارة الطاقة الليتوانية في بيان لها أن منظومة نقل الغاز في البلاد تعمل اعتبارا من مطلع الشهر الجاري دون أي واردات من روسيا، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي بسبب سعي حكومة فيلنيوس إلى كسب الاستقلالية التامة عن الغاز الروسي.
وأكدت الوزارة أن بيانات شركة Amber) Grid)، التي تشغل منظومة نقل الغاز في ليتوانيا، تشير إلى أن مؤشر واردات الغاز الروسي الرامية إلى تلبية الاحتياجات الداخلية عبر بيلاروس لا يزال عند مستوى الصفر في الشهر الجاري.
وذكر البيان أن ليتوانيا تلبي احتياجاتها في مجال الغاز الطبيعي من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر محطة ضخ تم إنشاؤها في ميناء كلايبيدا، وقد دخلت الخدمة في ديسمبر 2014.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، محملة موسكو المسؤولية عن استخدام ملف الطاقة لـ«ممارسة ابتزاز».
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