الدفاع الأوكراني: استعدنا السيطرة على كييف بكاملها

أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار، السبت، أن الأوكرانيين استعادوا السيطرة على منطقة كييف بكاملها بعد انسحاب القوات الروسية من مدن رئيسية قرب العاصمة.

وقالت ماليار عبر فيسبوك إن «إيربين وبوتشا وغوستوميل ومنطقة كييف بكاملها حررت من الغزاة».

وشهدت كل هذه المدن معارك طاحنة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وأعلن الأوكرانيون مساء الاثنين أنهم استعادوا السيطرة على إيربين التي سقطت في أيدي الروس منذ نهاية فبراير.

وقالت الحكومة الأوكرانية، السبت، إن القوات الروسية تنفذ «انسحابا سريعا» من مناطق كييف وتشيرنيهيف في شمال أوكرانيا بهدف إعادة الانتشار في اتجاه الشرق والجنوب.