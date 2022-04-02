فنلندا: إنضمامنا الى الناتو لا يحتاج الى استفتاء

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 2 - أبريل - 2022 10:50 مساءً

هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في الاسابيع الأولى من غزوه لأوكرانيا، كلًّا من السويد وفنلندا بخطوات عسكرية اذا اتخذتا قرارا بالانضمام الى حلف الناتو.

في هذا الاطار، رأى الرئيس الفنلندي “ساولي نينيستو” أن انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لم يعد بحاجة إلى استفتاء أو استطلاع رأي رسمي.

واذ لفت في مقابلة مع إذاعة “واي إل إي” العامة الى انه من الواضح بالفعل أن أغلبية السكان تؤيد انضمام البلاد للحلف الدفاعي، ذكر “نينيستو” انه كان لديه رأي مختلف بشأن المسألة، لكنه تغير في هذه الفترة، معتبرًا أنه من المهم أن تنسق فنلندا مع السويد في هذه المسألة، وأن تتوصل الدولتان إلى نفس النتيجة.

وناقش الرئيس بالفعل المسألة عدة مرات مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، وأوضح أن المزيد من المناقشات قيد الانتظار .ولم يتخذ نينيستو نفسه حتى الآن موقفا واضحا بشأن موضوع عضوية فنلندا في حلف الناتو.

الى ذلك، اشارت استطلاعات حديثة الى أنّ ما يصل إلى 62 % من الفنلنديين يؤيدون انضمام بلادهم إلى حلف الناتو.

واشتعل نقاش أيضا في السويد، إلا أن الحكومة هناك ما زالت ضد الانضمام للحلف.

وكانت روسيا هددت في شباط برد حازم، في حال تم قبول كل من السويد وفنلندا كأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت حينها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “أعادت جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بصفتها الوطنية، بما في ذلك فنلندا والسويد، التأكيد على المبدأ القائل بأن أمن بعض الدول لا ينبغي أن يُبنى على حساب أمن الدول الأخرى”.

وأضافت زاخاروفا: “من الواضح أن انضمام فنلندا والسويد إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، وهو في الأساس، كما تفهم جيداً، كتلة عسكرية، سيكون له عواقب عسكرية وسياسية خطيرة تتطلب من بلدنا اتخاذ خطوات متبادلة”.

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قد أعلن في وقت سابق، أنه دعا فنلندا والسويد، وهما ليستا عضوين في المنظمة، للمشاركة في القمة الطارئة الافتراضية للحلف، يوم الجمعة، حول الوضع في أوكرانيا.

ولعلّ أبرز ما دفع بوتن الى شن الغزو على اوكرانيا، هو رغبة الاخيرة بالانضمام الى الحلف الاطلسي حيث أعلنت صراحة رغبتها في الانضمام للحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.