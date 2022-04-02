محادثات مباشرة بين بوتن وزلنسكي.. هل باتت قريبة؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 36 دقيقة

نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية عن مفاوض أوكراني قوله اليوم السبت، إن موسكو تعتبر أن وثائق مسودة اتفاقية سلام قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بما يسمح بإجراء محادثات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونقلت تقارير إعلامية عن المفاوض الأوكراني (لم تسمّه) أن روسيا قبلت بمواقف كييف باستثناء ملف شبه جزيرة القرم.

من جانب آخر، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قوله يوم السبت إن محادثات روسيا مع أوكرانيا ليست سهلة لكن الشيء المهم أنها مستمرة.

وقال بيسكوف إن روسيا تود مواصلة المحادثات مع أوكرانيا في روسيا البيضاء المجاورة لكن كييف تعترض على ذلك.

وعقدت روسيا وأوكرانيا عدة جولات من المحادثات في روسيا البيضاء الشهر الماضي قبل أن يجتمع وفدا البلدين في إسطنبول الأسبوع الماضي.

في سياق متصل، تقدّمت القوات الأوكرانية اليوم السبت إلى داخل مناطق شمالي كييف حيث تناثرت الأنقاض وحطام الدبابات الروسية المدمرة، بينما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنود الروس بزرع ألغام في المناطق التي انسحبوا منها.

وقال “أوليكسي أريستوفيتش” مستشار الرئيس الأوكراني إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على أكثر من 30 بلدة وقرية في المنطقة منذ أن أعلنت روسيا الأسبوع الماضي أنها ستقلص العمليات حول العاصمة للتركيز على المعارك في الشرق.

هذا واشارت المخابرات العسكرية البريطانية الى ان القوات الروسية تخلت عن مطار هوستوميل في إحدى الضواحي الشمالية الغربية للعاصمة حيث يدور قتال منذ اليوم الأول للغزو.