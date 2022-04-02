ترحيب إماراتي بإعلان بدء الهدنة في اليمن

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

رحّبت دولة الإمارات بإعلان بدء الهدنة ووقف كافة أشكال العمليات العسكرية في اليمن وعلى الحدود السعودية – اليمنية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أعربت الامارات عن ترحيبها بإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن قبول الهدنة، مؤكدة دعمها لكافة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

كذلك، شدّدت على الدور المحوري الذي تقوم به السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مجدّدةً التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

وبدأت مساء اليوم السبت سريان الهدنة الأممية الشاملة بين مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا والحكومة اليمنية.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في الساعة السابعة مساء بتوقيت اليمن، مساء السبت، أول أيام شهر رمضان المبارك.

ورأى نجيب البشيري، وهو موظف حكومي، أنّ الهدنة أمر جيد لكن من المهم أيضا كيفية تنفيذها فعليا، مشيرا إلى أن الناس سيشعرون بالهدنة إذا توقفت الضربات على صنعاء وتم فتح المطار وميناء الحديدة.

وقال هانز جروندبرج مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إنه سيضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

وكان مبعوثا الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى اليمن يحاولان منذ العام الماضي التوصل إلى هدنة دائمة مطلوبة لإحياء المفاوضات السياسية المتوقفة.‭‭ ‬‬ويطالب الحوثيون برفع التحالف لحصاره أولا، بينما يسعى التحالف إلى إبرام اتفاق يتزامن مع ذلك.