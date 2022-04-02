الكرملين: هدف روسيا هو استعادة استقلال دونيتسك ولوغانسك

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أكّد المتحدّث باسم الكرملين “دميتري بيسكوف” أنّ هدف روسيا هو استعادة استقلال دونيتسك ولوغانسك بحسب اتفاقيات 2014.

وأشار الى ان الكرملين يريد منع الأفكار القومية في أوكرانيا وأن تستعيد اللغة الروسية مكانتها في البلاد.

كذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين قوله اليوم السبت إن محادثات روسيا مع أوكرانيا ليست سهلة لكن الشيء المهم أنها مستمرة، لافتًا الى أنّ روسيا تود مواصلة المحادثات مع أوكرانيا في روسيا البيضاء المجاورة لكن كييف تعترض على ذلك.

وعقدت روسيا وأوكرانيا عدة جولات من المحادثات في روسيا البيضاء الشهر الماضي قبل أن يجتمع وفدا البلدين في إسطنبول الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن بيسكوف أدلى بهذه التصريحات في مقابلة مع تلفزيون روسيا البيضاء من المقرر أن تذاع في وقت لاحق اليوم السبت.

في سياق ذي صلة، أعلن الكرملين أن روسيا دمرّت القدرات العسكرية الأوكرانية بشكل شبه كامل.

تتزامن تصريحات الكرملين مع تأكيد السلطات الأوكرانية تحرير محيط العاصمة كييف من المحتلّين بشكل كامل،اذ قالت “هانا ماليار “نائبة وزير الدفاع الأوكراني اليوم السبت إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة بالكامل على أراضي منطقة كييف.

وأضافت في منشور على الإنترنت “تم تحرير منطقة كييف بالكامل من الغزاة”.