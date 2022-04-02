الاحتجاجات مستمرة.. روسيا تعتقل 200 مناهض للحرب الأوكرانيّة

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - أبريل - 2022 9:37 مساءً

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأنّ أكثر من ٢٠٤ أشخاص في أكثر من ١٧ مدينة في روسيا اعتقلوا اليوم السبت، عقب احتحاجات ضد عمليات بلادهم العسكرية في اوكرانيا.

والعدد الاكبر من المعتقلين كان في العاصمة موسكو، اذ بلغ عددهم ٧٩ شخصا، وسان بطرسبرغ حيث اعتقل ٧٣ شخصا.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد مشاهد فوضى سادت البلاد، حيث اعتقلت السلطات صحافيا يغطّي الاحداث ولم تسمح له بتعيين محامٍ.

وفي موسكو، انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لامرأة تبتسم وهي تواجه عناصر الشرطة فيما كانت تحمل لافتة تقول : “ليعمَّ السلام العالم”. كما أنّ رجلًا آخر يحمل لافتة ” لا للحرب” اعتقله الشرطة، حيث مسكه أربعة شرطيين ووضعوا يديه خلف ظهره. وسمع في أحد مقاطع الفيديو بقول: “ماذا تفعلون؟ هذا غير عادل”.

في سياق متصل، اعتقلت الناشطة “لينا باراباش” في احدى الحركات الديمقراطية في سان بطرسبرغ، بعد تشويه سمعة القوات المسلحة، واطلاق الشتائم في الأماكن العامة، وفق ناشطين على وسائل التواصل.

ورصدت اعتقالات في مدن روسية أخرى مثل “نوفوسيبيرسك”، “كيروف”، “كراسنودار”، وغيرها.

وأظهر مقاطع فيديو المحتجّين يهربون من انفجارات في الساحة مع ألسنة دخان متصاعدة.

وقد فرّق الجنود الروس بالقوة مدنيين يلقون النشيد الوطني خلال “رالي” مناصر لأوكرانيا في مدينة محتلة اليوم، وفق السلطات المحلية.