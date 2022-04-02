أميركا تعيدُ الى الجزائر رجلًا كان محتجَزًا في غوانتانامو

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم السبت، أنها أعادت إلى الجزائر رجلا كان محتجزا في القاعدة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو.

ووفق بيان صدر عن الوزارة، إن الرجل يدعى سفيان برهومي، وإن احتجازه في القاعدة الأميركية “لم يعد ضروريا”.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” قد ذكرت، في وقت سابق، أن مجلس مراجعة يضم مسؤولين عسكريين واستخباراتيين وجد أن أكثر من نصف المحتجزين في غوانتانامو، البالغ عددهم 39 معتقلًا، يقبعون دون تهمة في القاعدة الأميركية، ويمكن إطلاق سراحهم بأمان إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى دولة أخرى.

واشارت الوكالة الى أنّ الإدارة واجهت انتقادات من جماعات حقوق الإنسان لعدم بذل المزيد من الجهد لإغلاق معتقل غوانتانامو، وإطلاقها سراح سجين واحد فقط خلال العام الماضي.

وتابعت الوكالة “لم يصدر قرار بإطلاق سراح جميع السجناء، إلا أن هناك الآن 20 سجينا يُعتبرون مؤهلين للإفراج عنهم أو نقلهم إلى أوطانهم، حيث ستنتهي قريبا عقوباتهم بعد إدانتهم من قبل لجنة عسكرية في صفقة إقرار بالذنب”.

وافتُتح مركز الاعتقال في عهد الرئيس جورج دبليو بوش أوائل عام 2001، في أعقاب هجمات 11 أيلول وغزو أفغانستان، وذلك لاحتجاز واستجواب السجناء المشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة أو حركة طالبان في ذلك الوقت.

واستقبل معتقل غوانتانامو حوالي 780 رجلا، وارتبط باتهامات التعذيب والاحتجاز التعسفي خلال السنوات الماضية.