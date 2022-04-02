شكرا لقرائتكم خبر عن دخول الهدنة الإنسانية في اليمن حيز التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت الهدنة الإنسانية التي أعلنت الأمم المتحدة أنها ستستمر لمدة شهرين، حيز التنفيذ مساء اليوم السبت.

وقال هانس جروندبرج، المبعوث الأممي إلى اليمن: "بدأت الهدنة التي ستستمر لمدة شهرين في الساعة السابعة من مساء اليوم، بدءا من الليلة، تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية براً وجواً وبحراً".

وأضاف جروندبرج: "إن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الأطراف المتحاربة المستمر بتنفيذ اتفاق الهدنة بما يتضمن الإجراءات الإنسانية المصاحبة. وأتمنى أن يتم ترجمة حسن النوايا الذي عبرت عنه جميع الأطراف علناً في صورة خفض للتصعيد الإعلامي والحد من خطاب الكراهية".

وشدد جروندبرج، على أهمية البناء على هذا الاتفاق لاستعادة بعض الثقة بين الأطراف المتحاربة ولاستئناف عملية سياسية تهدف إلى إنهاء النزاع.