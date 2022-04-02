العثور على مخرج الأفلام الوثائقية المفقود ماكس ليفين ميتا في أوكرانيا

برلين: أكد مكتب النائب العام في كييف اليوم السبت، أنّ مخرج الأفلام الوثائقية والمصور الفوتوغرافي الأوكراني ماكس ليفين، المفقود منذ منتصف آذار/ مارس تم العثور عليه ميتا في قرية قرب العاصمة.

وبحسب المعلومات الأولية، أطلق جنود روس النار على ليفين، إلا أن التحقيقات ما زالت جارية.

ولم توضح السلطات عمر ليفين بالتحديد، وتشير معلومات إلى أنّه ولد عام 1981.

وأفادت منظمة مراسلون بلا حدود بأن ليفين هو سادس صحفي يقتل منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فراير.

وذكرت مراسلون بلا حدود أنه كان أعزلا ويرتدي سترة عليها كلمة صحافة.