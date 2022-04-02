هواتف أندرويد تحصل قريباً على حماية داخلية ضد تعقب «إير تاغز»

نيويورك: منذ إصدار آير تاغز في أبريل من العام الماضي، لم يمض وقت طويل قبل أن يبدأ الناس في إساءة استخدامها لتتبع الأشخاص دون موافقتهم. وهذا ما دفع غوغل للعمل على ميزة اكتشاف المتعقب للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

تعمل غوغل على تحديث في نظام تشغيل أندرويد يساعد في الكشف عن عمليات تتبع علامات إير تاغز الغير مرغوب بها، والتي باتت تمثل تهديداً كبيراً لمستخدمي الهواتف الذكية، لذا قد يتمكن مستخدمو هواتف أندرويد أخيراً من حماية أنفسهم من عمليات التتبع غير المرغوب بها.

حاليًا، يتلقى مستخدمو آي فون ومستخدمو أندرويد الذين ينزلون تطبيقًا خاصاً، تنبيهات "التتبع غير المرغوب فيها” عند وجود علامات إير تاغ غير معروفة بالقرب منهم. وقد تضيف غوغل قريبًا إمكانية اكتشاف متتبع بلوتوث مباشرة إلى هواتف أندرويد.

وبحسب المصادر، فإن غوغل بدأت العمل على هذه الميزة في أنظمة أندرويد، ولكن ليس من الواضح حتى الآن الطريقة التي ستعمل الميزة من خلالها.

وفي حين أن معظم المعلومات الخاصة بهذه الميزة المحتملة لأندرويد، لا تزال غير مؤكدة، يتوقع الكثيرون أن تعلن غوغل عنها في حدث مايو القادم، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.