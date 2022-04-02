شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء الانتخابات.. «ماكرون» يعد بتحقيق عدالة اجتماعية أكبر في بلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبل أسبوع من بدء الانتخابات الرئاسية الفرنسية وعد رئيس الدولة إيمانويل ماكرون بمزيد من العدالة الاجتماعية ودعم القوة الشرائية للفرنسيين خلال الأزمة الحالية.

وقال ماكرون اليوم السبت أمام عشرات الآلاف من المؤيدين في مدينة نانتير بالقرب من باريس خلال ظهوره الرئاسي الوحيد قبل الجولة الأولى من الانتخابات: "مشروعنا لعام 2022 هو التضامن والتقدم الاجتماعي".

وأضاف ماكرون قائلا: "يجب على الفرنسيين الذين يعملون ألا يضيعوا رواتبهم بالكامل في ملء خزان الوقود لسياراتهم والتسوق، فهذا أمر غير عادل".

وأوضح ماكرون الذي يترشح لولاية رئاسية ثانية أنه اعتبارا من الصيف المقبل يجب أن يكون الموظفون قادرين على الحصول على علاوة للقوة الشرائية معفاة من الضرائب تصل إلى ستة آلاف يورو.

كما وعد بالمزيد من المال لأصحاب المشاريع الخاصة.

وخصصت حكومة ماكرون بالفعل حوالي 20 مليار يورو لتغطية أسعار الكهرباء والغاز.

وأعلن ماكرون عن مزيد من الاستثمارات والتحسينات في نظامي الصحة والتعليم.

ويعتزم ماكرون أن يجعل الحد الأدنى للمعاش في المستقبل 1100 يورو بعد التوظيف الكامل، وأعلن أن زيادة مساعدة الوالدين اللذين يعيشان وحدهما يجب أن تزيد.