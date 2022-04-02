شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل فتاتين إثر اندلاع حريق بمنزل في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقيت فتاتان في سن العاشرة والثانية عشرة حتفهما في حريق شب بمنزل فى بلجيكا.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" أن الحريق اندلع في منزل أسرة مكونة من سبعة أفراد.

وأكد المدعي العام وفاة الفتاتين في الحادث الذي وقع بمدينة كومينيس الواقعة بالقرب من الحدود الفرنسية.

وتم نشر قوات الطوارئ في كل من بلجيكا وفرنسا لمواجهة الحريق.

وعندما وصلت القوات البلجيكية إلى مكان الحادث كان المبنى قد اشتعلت فيه النيران بالفعل بصورة كاملة.

وبحسب المعلومات تمكن الوالدان في الأسرة المنكوبة ومعهما ثلاثة أطفال آخرين من النجاة من الحريق، ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.