شكرا لقرائتكم خبر عن «الجامعة العربية»: اجتماع تنسيقي لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري المُكَلّفة بمتابعة الأزمة في أوكرانيا اجتماعًا تنسيقيًا اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها بأن الاجتماع تناول التحضير لزيارة مجموعة الاتصال العربية إلى موسكو بعد غدٍ لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وتليها مباشرة زيارة إلى بولندا في اليوم التالي لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، وذلك بهدف الإسهام في إيجاد حل دبلوماسي لتلك الأزمة.