شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 367 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب في الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 16 حتى 22 مارس 2022م، ضخ 367,500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 367,500 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 28 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 180 عملية شفط لمياه الأمطار، وتنفيذ 470 عملية ردم لمستنقعات الأمطار، وقد استفاد من تلك الخدمات 9,800 فرد.