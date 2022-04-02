أوكرانيا تعتزم فتح 7 ممرات إنسانية لإجلاء سكان من مناطق محاصرة

02 أبريل , 2022 قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشونك، إنه من المقرر فتح 7 ممرات إنسانية لإجلاء السكان من مناطق محاصرة اليوم السبت. وأضافت أن هذه الممرات تشمل واحداً لإجلاء السكان بوسائل نقل خاصة من مدينة ماريوبول، وبالحافلات لسكان ماريوبول المغادرين مدينة برديانسك.

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