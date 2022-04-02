مسؤول أممي يزور موسكو لبحث وقف إطلاق النار

واشنطن: أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجمعة، أن نائبه للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث سيزور موسكو الأحد لمحاولة تأمين "وقف إطلاق نار إنساني" في أوكرانيا.

وصرّح غوتيريس لبعض الصحافيين بأن غريفيث "سيزور موسكو الأحد ويتوجه بعدها إلى كييف"، مذكراً بأنه كلفه مؤخراً "السعي لوقف إطلاق النار إنساني في أوكرانيا".

وأضاف "يعني ذلك أننا لا نتخلى عن احتمال وقف القتال سواء في اليمن أو في أوكرانيا أو في أي مكان في العالم".

وتابع "اتفقت كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا على استقباله، لمهمته للتوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني"، من دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل.

وسبق أن رفضت روسيا أي زيارة لمسؤول كبير في الأمم المتحدة يكون موضوعها الرئيسي أوكرانيا.