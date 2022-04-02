شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" بالنواب توصى الخارجية بعقد لقاءات مع برلمان الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا دارت فعالياته لبحث سبل التواصل مع برلمان الاتحاد الأوروبي وبصفة خاصة اللجان المعنية بملف حقوق الإنسان في كل من لجان المشرق المعنية بشئون الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، والمسئول عن ملف مصر ببرلمان الاتحاد الأوروبى ولجنة حقوق الإنسان، ذلك بحضور كلاً من السفير إيهاب نصر - مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، والسفير آية سعد - نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الاتحاد الأوروبي، والسفير عمرو عبد الوارث - نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة اليوم السبت، أكد السفير إيهاب نصر، أن الإتحاد الأوروبي هو شريك ممتاز لمصر سواء تاريخيا واقتصاديا وسياحياً وتبلغ عدد السياحة الوافدة إلى مصر 72%، وأن العشرة الأوائل من المستثمرين في مصر من الاتحاد الأوروبي.

وأشار أن مصر ستصبح مركز إقليمي للطاقة وشهدت توقيع اتفاقية على انتاج الهيدروجين الأخضر وعقد اتفاقية مع شركة ميرست بتحويل سفنها للهيدروجين، وأن تكون مصر هى محطة التزويد لتلك السفن.

وأكد السفير إيهاب نصر أنه من الضرورى مد جسور التواصل مع برلمان الاتحاد الأوروبى من خلال الزيارات المتبادلة ما بين مصر وبرلمانات الاتحاد الاوروبى سواء علي المستوي الثنائي أو من خلال دعوة اللجان المعنية ببرلمانات الاتحاد الاوروبي للوقوف علي تطور ملف حقوق الإنسان في مصر، واستعراض أيضا ملف اللاجئين الذي يحظون بأفضل سبل العيش الكريم والرعاية.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية لعقد لقاءات مع برلمان الاتحاد الأوروبي في مصر.