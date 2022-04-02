"الاستثمار الأوروبي" يوقع قريبًا لتمويل كهرباء الإشارات بسكك حديد "طنطا-المنصورة-دمياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قالت فلافيا بالانزا، مدير عمليات الإقراض ببنك الاستثمار الأوروبي في البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي، إن البنك سيوقع قريبًا جدًا مع الهيئة القومية للسكك الحديد للمشاركة في تمويل مشروع كهرباء الإشارات بسكك حديد طنطا-المنصورة-دمياط.

وأوضحت لمصراوي خلال لقاء مع عدد من الصحفيين أن البنك يبحث التعاون مع مصر في مشروعات محطات تحلية تعمل بالطاقة النظيفة فضلا حول سعي البنك في تقديم مشروعات جديدة بالتعاون مع الحكومة المصرية.

وأضافت أن من أهم القطاعات التي يهتم البنك بتمويلها خلال الفترة القادمة في مصر هي مشروعات المناخ والمشروعات الاقتصادية الاجتماعية لدعم التكيف المناخي منها مشروعات المترو الكهربائي.

ذكرت أن البنك شارك في تمويل عدد من المشروعات في قطاع النقل منها مشروعات المترو في القاهرة والإسكندرية، مثل مشروع خط المترو الثالث، ومشروع الترام الأزرق بالإسكندرية وتحويل سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي.

أوضحت فلافيا بالانزا أن البنك استثمر 7 مليارات يورو في مصر على مدار سبع سنوات يذهب نصفهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الصناعة والخدمات.

بينما بلغت قيمة التمويلات التي قدمها البنك في قطاع النقل 2.3 مليار يورو.

وأضافت أن البنك يبحث حاليًا مع البنوك المصرية الحاصلة على تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي التأكد من أنه على الأقل جزء من التمويل المقدم له والذي بدوره تقدمه البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة يذهب الى دعم وتخفيف حدة الانبعاثات الكربونية.

وذكرت أن البنك يعمل حاليا مع 4 بنوك لتقديم تمويل لهم على حسب أولوياتهم، على أن يكون جزء كبير منها يذهب للمرأة، وفي المناطق الريفية وليس فقط في القاهرة والاسكندرية.

ويعد البنك الأهلي المصري من أهم البنوك التي يتعامل معها بنك الاستثمار الأوروبي فلديهم خطوط ائتمان مقدمة من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت فلافيا إن مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي في مؤتمر قمة المناخ (COP27) المقرر عقده في شرم الشيخ نوفمبر القادم ستكون مشاركة كبيرة ورفيعة المستوى لأنه من المهم أن يتم رفع الوعي فيما يتعلق بالمناخ وقضاياه.

وأكدت ترحيبها باستضافة مصر لقمة المناخ هذا العام، فمصر من الدول الهامة جدا في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وتعطي رسالة واضحة على جدية هذه المنطقة في الاهتمام بمؤتمر المناخ وقضايا البيئة.

وأوضحت أن البنك لم يستقر حتى الآن على شكل مشاركته في قمة المناخ، لكنه في طور التحضير لهذه القمة المهمة بالتنسيق مع الحكومة المصرية لكن يمكن القول إن بنك الاستثمار الأوروبي سيكون متواجدًا بشكل كبير في مؤتمر قمة المناخ في نوفمبر المقبل.

كما يرغب البنك في أن تنتج قمة المناخ هذا العام عن نتائج ملموسة، مشيرة إلى أنهم يعملون سويا مع الحكومة المصرية لدعم مصر إرشادات حازمة فيما يتعلق بقضايا البيئة والمناخ.