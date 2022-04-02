تداول 1780 طن بضائع عامة و345 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت موانئ البحر الأحمر استقرارًا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الـ 24ساعة الماضية، ووصول ومغادرة 8 سفن اليوم السبت، منها 6 سفن بضائع عامة ومتنوعة وصول، ومغادرة سفينتين، إضافة إلى تواجد 11 سفينة على أرصفة موانئ الهيئة.

وأوضحت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن موانئ الهيئة شهدت تداول 1780 طن بضائع عامة ومتنوعة، و345 شاحنة، و422 سيارة ملاكي، حيث شهدت حركة الصادرات تداول 1309 طن بضائع عامة ومتنوعة، و58 شاحنة، بينما شملت حركة الواردات تداول 471 طن بضائع عامة ومتنوعة، و287 شاحنة، و 422 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 44 شاحنة، والسفينة أمل بحمولة 75 شاحنة و 17 سيارة ملاكي، والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 94 شاحنة، و6 سيارات ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين سيناء وعمان، وعلى متنهم 74 شاحنة بحمولة 265طن بضائع عامة و 206 طن بضائع عامة ترانزيت متجه إلى ليبيا، و5 سيارات ملاكي، وغادرت السفينتين الميناء وعلى متنهم 58 شاحنة بحمولة 1309 طن بضائع عامة.

واستقبل ميناء السويس السفينة NABIHA BRIDE، بحمولة 394 سيارة قادمة من جدة.