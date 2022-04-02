روسيا تهدد “ويكيبيديا” بسبب مصطلحات عن حرب أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 04:09 مساءً - لم تنحصر الحرب بين روسيا والدول الغربية على ساحة أوكرانيا فقط، بل امتدت لعدة جبهات منها الفضاء والانترنت، وهددت الحكومة الروسية بفرض غرامة على موسوعة ويكيبيديا إذا لم تقم بإزالة المحتوى الذي يتعارض مع روايتها عن الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت هيئة الاتصالات الحكومية “روسكومنادزور” (Roskomnadzor) أنها طلبت من الموسوعة الأكثر شهرة على الإنترنت إزالة صفحة تحتوي على “مواد ذات أهمية اجتماعية غير موثوق بها، بالإضافة إلى معلومات أخرى محظورة” حول عملياتها في أوكرانيا، واتهمت الموقع بتضليل المستخدمين الروس عمدا.

وقالت إنها قد تغرم ويكيبيديا بما يصل إلى 4 ملايين روبل (47000 دولار) ، إذا رفضت إزالة تلك المواد، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الروسي.

وسنت روسيا الشهر الماضي تشريعا يجرم تغطية الحرب التي لا تعكس رواية الكرملين للأحداث، بما في ذلك وصفها بالحرب.

وأجبر القانون معظم المنافذ الإخبارية المستقلة في روسيا على الإغلاق، كما أجبر العديد من الصحفيين على مغادرة البلاد خوفًا من مواجهة السجن لمدة قد تصل إلى 15 عامًا.

وتصف صفحة ويكيبيديا المعنية تاريخ الحرب وسياقها، فضلاً عن العمليات العسكرية المحددة، والإصابات والأثر الإنساني، وانتهاكات حقوق الإنسان، والإجراءات القانونية، ورد الفعل الدولي، والعواقب الاقتصادية، والتصوير الإعلامي.

وليس من الواضح بعد ما هي التفاصيل المحددة التي تتطلع الجهة التنظيمية إلى إزالتها، لكن مجلة “نيوزويك” الأميركية، ذكرت الاثنين أن النسخة باللغة الروسية من الصفحة تحتوي على “معلومات حول العملية العسكرية الخاصة في دونيتسك ولوغانسك و”نزع السلاح من أوكرانيا”، بما في ذلك استخدام كلمات الحرب والعدوان والغزو.

يأتي إعلان “روسكومنادزور” بعد تحذيرين منفصلين لمؤسسة ويكيميديا، التي تمتلك وتدير الموسوعة.

وأخبر متحدث باسم المؤسسة للإذاعة الوطنية الأميركية العامة، “أن بي آر” أن مؤسسة ويكيميديا تلقت هذه المطالب في 1 مارس ومرة أخرى في 29 مارس لإزالة المعلومات من النسخة باللغة الروسية من الصفحة حول الغزو.

وقال المتحدث باسم ويكيميديا: “تدعم مؤسسة ويكيميديا الحق الأساسي لكل فرد في الوصول إلى معلومات مجانية ومفتوحة وقابلة للتحقق، وهذا التصعيد لا يغير التزامنا”.

ويتم الحصول على المعلومات الموجودة على ويكيبيديا ومشاركتها من قبل المتطوعين، حيث قالت المؤسسة الشهر الماضي إن المتطوعين الأوكرانيين يواصلون إجراء إضافات وتعديلات على الموسوعة حتى مع اندلاع الحرب على بلادهم.

وكرر المتحدث أن المعلومات الواردة في المقالة لا تزال قيد التحقق ويتم “تحسينها من قبل عدد متزايد من محرري ويكيبيديا المتطوعين،”الذين يحددون محتوى الموقع ومعايير التحرير”.

وأضاف: “مؤسسة ويكيميديا تحمي وستواصل حماية قدرتهم على المشاركة في الأبحاث والمساهمة في ويكيبيديا”.