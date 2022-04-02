الرئيس الأوكراني: لن نقبل أي نتيجة في القتال بخلاف الانتصار

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده لن تقبل أي نتيجة في القتال ضد القوات الروسية بخلاف الانتصار.

وقال زيلينسكي -في مقابلة أجرتها معه شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية- إن المحافظة على أراضي البلاد أمر غير قابل للنقاش.

وحول سؤال عما إذا كان قد قام بشن هجوم على مستودع عسكري روسي داخل أراضي روسيا باستخدام طائرات مروحية، ردّ زيلينسكي بقوله “آسف، لا أناقش أيا من أوامري كقائد عام للجيش”.

واتهمت موسكو أمس الجمعة كييف باستهداف مدينة بيلغورود الروسية عقب قيام مروحيتين أوكرانيتين باختراق الحدود وقصف منشأة نفطية. لكن أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف نفى أن تكون بلاده مسؤولة عن الهجوم.

وكان زيلينسكي قد حذر من أن الوضع شرقي البلاد لا يزال صعبا للغاية، وأن روسيا تستعد لشن ضربات جديدة في دونباس وخاركيف، وطالب الدول الغربية بمنح بلاده طائرات للدفاع عن نفسها.

دبابات سوفياتية

علن مسؤول أميركي أن واشنطن وحلفاءها سينقلون دبابات سوفياتية الصنع إلى إقليم دونباس لدعم دفاعات أوكرانيا، في حين قدمت استخبارات الجيش البريطاني تقييما لتطورات الحرب على عدة محاور.

وأعلنت كييف حصيلة ضخمة لقتلى الجيش الروسي خلال الأسبوع الماضي، في وقت وجّه فيه سفير روسيا في لندن تحذيرا لبريطانيا بخصوص شحنات الأسلحة التي قد تسلمها لأوكرانيا.