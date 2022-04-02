شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر يبدأ محاولة جديدة لإخراج قافلة لاجئين من ماريوبول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ الصليب الأحمر في أوكرانيا محاولة جديدة لإخراج قافلة لاجئين من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وعقب فشل المحاولة أمس الجمعة، غادر فريق من تسعة مساعدين مدينة زاباروجيا في اتجاه ماريوبول اليوم السبت، حسبما أعلن متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف.

ويهدف الصليب الأحمر من ذلك إلى إنشاء ممرات هروب آمنة. ويعتزم الصليب الأحمر مرافقة القافلة بثلاث مركبات. وناشد المتحدث كافة الأطراف بتذكر الطابع الإنساني للحملة.

وبحسب بيانات الحكومة في كييف، تم إنشاء ما مجموعه سبعة ممرات هروب للعديد من المدن الأوكرانية المحاصرة اليوم السبت. وأعلنت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك في كييف إقامة طريق للمركبات الخاصة من ماريوبول في اتجاه زاباروجيا.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بعرقلة إخلاء البلدات والمدن. وتستمر الحرب التي بدأتها روسيا منذ 24 فبراير الماضي.