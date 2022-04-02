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تحذير للبريطانيين من طوابير طويلة بالمطارات

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الدمام - شريف احمد - طالبت كارين دي الرئيسة التنفيذية لرابطة مشغلي المطارات البريطانية اليوم السبت الركاب بأن يتوقعوا الانتظار لفترات طويلة في المطارات خلال عطلة عيد القيامة بسبب النقص المزمن في موظفي إنهاء إجراءات السفر وأفراد الأمن.

وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نعتقد أنه ستكون هناك طوابير طويلة في أوقات الذروة خلال فترة عيد القيامة".

وأضافت أن القطاع يحتاج إلى توظيف "عشرات الآلاف" من العاملين بينما ينشط بعد رفع القيود التي كانت مفروضة على السفر في بريطانيا بسبب كوفيد-19.

ومضت تقول إن مطار هيثرو في لندن يحتاج وحده إلى 12 ألفا آخرين من العاملين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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