شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تدعو إلى مزيد من التشديد للعقوبات على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت بولندا إلى مزيد من التشديد لعقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا. وأعرب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي عن اعتقاده بأن التدابير العقابية المفروضة حتى الآن غير كافية. وخلال لقائه مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميستولا في مركز بولندي لإيواء اللاجئين، أشار السياسي القومي المحافظ، اليوم السبت، إلى أن سعر صرف العملة الروسية الروبل وصل في الوقت الراهن إلى مستوى ما قبل الحرب على أوكرانيا. وأضاف مورافيتسكي أن "هذا يعني أن كل التدابير الاقتصادية، تدابير الاقتصاد الجزئي والكلي والتدابير المالية وتدابير الموازنة والتدابير النقدية، لم يتم اتخاذها على النحو الذي كان يتمناه بعض الساسة". وتابع مورافيتسكي أن بعض دول الاتحاد الأوروبي جرى فيها الحديث عن إعادة تطبيع العلاقات مع روسيا وذلك تحت ضغط الاقتصاد، وهو الأمر الذي أعرب رئيس الوزراء البولندي عن رفضه القاطع له. وقال:" لن تكون هناك عودة إلى الحالة الطبيعية إذا لم تدافع أوكرانيا عن حريتها وسيادتها، وإذا لم يحدث هذا، فإن أوروبا سيظهر ضعفها وستتعرض للإذلال وستكون بلا أسنان ولن تكون قادرة على التصرف وفقا لقيمها العالمية الأساسية مثل الحرية والحق في الحياة"، ورأى أنه لهذا السبب فإنه من الضروري تطبيق المزيد من "العقوبات الحقيقية". وفي الوقت نفسه، قال مورافيتسكي إن هناك حاجة إلى مزيد من الأموال من الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين الأوكرانيين في مراكز الإيواء. ويعيش في بولندا أكثر من 4ر2 مليون لاجئ من أوكرانيا وهو أكبر عدد للاجئين الأوكرانيين في الخارج. كان الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى فرضوا عقوبات غير مسبوقة على روسيا بعد شنها الحرب على أوكرانيا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.