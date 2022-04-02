بعد السليمانية.. هزة أرضية تضرب ديالى

وقالت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الهزة سجلت في تمام الساعة 03:05:40 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،4) درجة حيث تبعد ( 17) كم شمال غرب خانقين من محافظة ديالى".

وأشارت إلى أنه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى"، داعية المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".



وكانت الهيأة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها (3,3) درجة حيث تبعد ( 9) كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية.