أوكرانيا تؤكد أن قواتها تسيطر على الجبهة الشرقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الأوكرانية، السبت، أن قواتها تسيطر على الجبهة الشرقية، خلال المعارك الدائرة مع روسيا.



وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن القوات الأوكرانية استعادت أكثر من 30 بلدة في منطقة كييف الكبرى من القوات الروسية.

وتابع "ننتظر معارك عنيفة في الشرق والجنوب وماريوبول".

وفي وقت سابق، قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني إن القوات الروسية "تنسحب بسرعة" من مناطق بمحيط العاصمة كييف ومدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا.

وقال بودولياك في وسائل التواصل الاجتماعي إنه "مع الانسحاب السريع للروس من مناطق كييف وتشيرنيهيف.. يتضح تماما أن روسيا تعطي الأولوية لتكتيك مختلف: الانسحاب إلى الشرق والجنوب".

وخلال الأيام الماضية أعاد الجيش الروسي تموضعه في أوكرانيا، أعقاب مفاوضات مع كييف استضافتها تركيا.

وتوصل الطرفان في وقت سابق، لاتفاق خفض التصعيد حول العاصمة الأوكرانية، وسحبت روسيا جنودا لها من محيط كييف، لكن العملية العسكرية تواصلت بما في ذلك قصف مواقع في العاصمة وإن كان بوتيرة أقل.

ويأتي تصريح المسؤول الأوكراني بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من "فخاخ" قال إن القوات الروسية تخلفها خارج العاصمة عبر "تلغيم المنازل والجثث".

ولم يتسن التأكد من مصدر مستقل من حقيقة هذه التطورات، نتيجة للظروف الأمنية المتدهورة في هذه المناطق.