التربية تحقق في تعنيف أحد الطلبة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لمتابعة قضية تعنيف أحد طلبة مدرسة اشبيلية الابتدائية التابعة لتربية الرصافة الأولى والوقوف على حيثيات الموضوع.



وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الدليمي استجاب لمناشدة والدة الطالب "مسلم عقيل عبد الحسن" في الصف الخامس الابتدائي، والتي اطلقتها من على منصات التواصل الاجتماعي، وروت فيها تعنيف طلبة مدرسة اشبيلية الابتدائية من قبل معلم مادة التربية الاسلامية".



وأضاف البيان، ان "وزير التربية أمر بسحب يد المعلم المذكور لحين اتمام عملية التحقيق ومعرفة ملابسات القضية، مشدداً على عدم التهاون في محاسبة من يعرض الطلبة للخطورة أو يجعلهم في مواقف لا تليق بمكانة الطالب العراقي المتميزة في نفوسنا وعملنا والابتعاد عن تلك المظاهر التي تسيء الى سمعة التربوي العراقي".

