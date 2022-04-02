بينهم ارهابيون ومبتزون.. القبض على 17 متهما في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية، ان "قوة من مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية بالاشتراك مع المفارز الاستخبارية المتواجدة في السيطرة تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/١ ارهاب اثناء محاولة دخولهما الى العاصمة بغداد".وفي سياق متصل، "تمكنت قطعات فرق المشاة (٦ ، ١١، ١٧) من القاء القبض على (٧) متهمين بالدكة العشائرية (اطراف مشاجرات) بينهم مصاب اثر طلق ناري وضبط الاسلحة التي كانت بحوزتهم في مناطق (المحمودية،المشاهدة، مدينة الصدر) ضمن قواطع مسؤوليتهم بجانبي الكرخ والرصافة، فيما تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على مبتز الكتروني و(٧) متهمين بجرائم الدكة العشائرية، بينهم مصاب بطلق ناري فضلاً عن مصادرة الاسلحة التي بحوزتهم وذلك في منطقتي الشعلة والكاظمية بجانب الكرخ".الى ذلك، "تمكنت قوة من اللواء (٢٤) فرقة المشاة السادسة ومن خلال ورود معلومات استخبارية دقيقة من ضبط كدس للمواد المتفجرة مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية عبارة عن جليكان عدد (٢) سعة ٢٠ لتر بداخله مواد متفجرة مُعد ومُسلك للتفجير وعلى الفور تم تطويق المكان واستدعاء مفرزة القنابل الغير منفلقة ورفعها بدون اي حادث وذلك في منطقة ٩ عياشيه غربي بغداد".

واشار البيان الى انه "تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

