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الكاظمي والسيسي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين العراق ومصر

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بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية تعزيز العلاقات بين العراق ومصر.
وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، عبّر من خلاله عن خالص تهانيه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

وأضاف البيان، أن الكاظمي "عبّر عن شكره وتقديره لرئيس جمهورية مصر العربية، وبادله التهاني بمناسبة الشهر الفضيل، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطلع إلى المزيد من التعاون في مختلف الأصعدة، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين وازدهارهما".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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