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بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة للفترة من 2022/3/25 ولغاية 2022/4/2 كالاتي:
- تنفيذ اوامر قبض 1434
-القبض مطلقي العيارات النارية 31
-احالة متهمين الى المحاكم 265
-القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 281
-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 8
-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 332
-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 445
-مضاهات طبعات الاصابع 96
-عدد طالبي النجدة 1694
-حالات العنف الاسري 68
-فض مشاجرات 1131
-ضبط عجلات مطلوبة 71
-تبرع بالدم 7
-القبض على المتسولين 1079
-القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 18
-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 771
-طبع لوحات السيارات 14522
-اصدار اجازات السوق 11209
-اصدار سنوية السيارات 21379
-مرافقة البعثات التنقيبية الاثارية 20
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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