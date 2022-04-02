انت الان تتابع خبر بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة للفترة من 2022/3/25 ولغاية 2022/4/2 كالاتي:

- تنفيذ اوامر قبض 1434

-القبض مطلقي العيارات النارية 31

-احالة متهمين الى المحاكم 265

-القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 281

-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 8

-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 332

-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 445

-مضاهات طبعات الاصابع 96

-عدد طالبي النجدة 1694

-حالات العنف الاسري 68

-فض مشاجرات 1131

-ضبط عجلات مطلوبة 71

-تبرع بالدم 7

-القبض على المتسولين 1079

-القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 18

-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 771

-طبع لوحات السيارات 14522

-اصدار اجازات السوق 11209

-اصدار سنوية السيارات 21379

-مرافقة البعثات التنقيبية الاثارية 20

