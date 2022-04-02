السعودية تفرض غرامة 10 آلاف ريال على المعتمرين في هذه الحالة

بغداد - ياسين صفوان - فرضت السلطات السعودية، غرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي على المعتمرين إذا حاولوا تأدية العمرة دون الحصول على تصريح إلكتروني.

وحسب بيان نشره الأمن العام السعودي عبر حسابه في موقع "تويتر"، شدد على ضرورة أن يقوم المعتمر أولا بالحصول على تصريح بالعمرة عبر تطبيقي "اعتمرنا" أو "توكلنا".

وفيما أكد البيان أنه لن يتم السماح بأداء العمرة دون تصريح، شدد على أن العقوبة ستكون غرامتها 10 آلاف ريال

ولفت البيان إلى أن هناك متابعات للتأكد مـن التصريح، عن طريق مطابقة ما في التطبيق بالهوية الوطنية أو بالإقامة أو برقم الجواز أو برقم الحدود وفق الموعد المحدد في التصريح.