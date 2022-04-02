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مصر تسجل متوسط 559 إصابة يومية بكورونا و8 وفيات

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل متوسط 559 إصابة يومية بكورونا و8 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم السبت، أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس بلغ 559 إصابة خلال الأسبوع الماضي في حين بلغ متوسط الوفيات اليومي ثماني حالات.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 565 بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن إلى 438458 متعافيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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