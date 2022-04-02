مصر تسجل متوسط 559 إصابة يومية بكورونا و8 وفيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم السبت، أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 559 إصابة خلال الأسبوع الماضي في حين بلغ متوسط الوفيات اليومي ثماني حالات.



وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 565 بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن إلى 438458 متعافيا.