المملكة السعودية تتيح تقديم طلبات المعتمرين من الخارج إلكترونيًّا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم السبت عن إتاحة تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد القادمين من خارج المملكة.



واستعرضت الوزارة ،عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" اليوم ، خطوات تسجيل يجب على المعتمر القادم من خارج المملكة اتباعها للحصول على التأشيرة.

وتضمن التسجيل ثلاث خطوات أساسية شملت الدخول على إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد،وتصميم برنامج العمرة والمتضمن خدمات السكن والنقل، إضافة الى استكمال متطلبات التأشيرة التي سيتم إصدارها إلكترونيا ليتمكن المعتمر من طباعتها مباشرة.