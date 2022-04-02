اشتيه يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اغتيال الفلسطينيين الثلاثة فجر اليوم السبت، الأول من شهر رمضان في جنين ، مطالبا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .



ووصف اشتية، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم "تلك الجريمة وما سبقها من عمليات قتل ترتكب خارج القانون بالجرائم المروعة، التي توجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وطالب رئيس الوزراء قادة إسرائيل بـ "التوقف عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد شعبنا الفلسطيني والاستجابة لحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وطالب أشتيه بـ "تسليم جثامين الشهداء الثلاثة، والإفراج عن المعتقلين".

وقتل ثلاثة فلسطينيين فجر السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية، بعد إطلاق قوات من الجيش النار تجاه مركبة في جنين مستهدفة من بداخلها، ثم منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من مكان الحادث.