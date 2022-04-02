الحرارة 36 على القاهرة.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم السبت هو ذروة ارتفاعات درجات الحرارة الحالية، والتي تصل لـ 36 درجة على القاهرة، ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، أنه خلال فترات الليل تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ حيث يصل فارق الحرارة بين الصغرى والكبرى لـ 15 درجة، وتكون الأجواء باردة على أغلب المناطق خلال فترات الليل.

وتابعت: الشبورة المائية من أكثر الظواهر الجوية التي نتأثر بها خلال الفترة الحالية والتي تبدأ من الساعة 4 الفجر وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وأكدت أنه بداية من الغد تنخفض درجات الحرارة وتصل لـ 31 درجة ويستمر الانخفاض حتى الاثنين المقبل، لكن بداية من يوم الثلاثاء تبدأ الحرارة في الارتفاع مرة أخرى لتسجل 37 درجة على القاهرة.

وأوضحت أنه من الأسبوع المقبل من الوارد أن تنخفض الحرارة، لافتة إلى أن الأجواء الباردة خلال فصل الشتاء لن تعود مرة أخرى خلال الفترة الحالية.