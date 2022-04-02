سعر الذهب اليوم يعود للصعود خلال التعاملات.. والجرام يرتفع 9 جنيهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر، بقيمة 9 جنيهات في الجرام الواحد مقارنة بسعره في تعاملات الصباح، رغم تراجع سعر المعدن عالميًا، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة سعر الدولار، قبل أن تفقد أسعار الذهب الكثير من مكاسبها بعد ذلك.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 649 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 834 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 974 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 1113 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 7792 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا بنهاية تعاملات أمس إلى 1928.2 دولار للأوقية، بانخفاض 1.3%.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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أسعار الذهب