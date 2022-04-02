تأجيل محاكمة كريم الهواري بقضية تصادم الشيخ زايد لـ7 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، تأجيل محاكمة كريم الهواري المتهم بقتل 4 طلاب بالخطأ في حادث تصادم بالشيخ زايد لجلسة 7 مايو المقبل، للمرافعة.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

اقرأ أيضا:

بدء محاكمة كريم الهواري.. ورئيس المحكمة يتوجه بالعزاء للمحامين في وفاة رجائي عطية

محامي كريم الهواري: "سيبولي الشاهد".. والقاضي يعترض: احترامه من احترام المحكمة

دفاع كريم الهواري يهاجم أسر "ضحايا الشيخ زايد": أتلقى تهديدات من الجميع

"هيبص للسواق في العداد".. قاضي محاكمة كريم الهواري يُعلق على أسئلة الدفاع لشاهد

مُجري التحريات في قضية كريم الهواري: "سيارة المتهم كانت تسير بسرعة فائقة"

المدعي بالحق المدني بقضية "تصادم الشيخ زايد" يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على كريم الهواري