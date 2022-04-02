البحرين ترحب بإعلان الهدنة في اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة - (أ ش أ):

رحبت وزارة الخارجية البحرينية، بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، عن التوصل إلى هدنة في اليمن لمدة شهرين، يتم خلالها وقف كافة العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية اليمنية.

وثمنت وزارة الخارجية البحرينية - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - تجاوب قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن والأطراف اليمنية مع مساعي المبعوث الأممي، والتي تأتي في سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل.

وأعربت الخارجية البحرينية عن الأمل بأن تشكل هذه الخطوة المهمة فرصة لوقف الحرب في اليمن والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين الأطراف اليمنية، وعودة الأمن والاستقرار والسلام إلى اليمن بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.